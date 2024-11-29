Европейские страны усиливают готовность населения к военным угрозам со стороны РФ

Германия

Германия работает над приложением, которое поможет находить ближайшие бункеры. По оценкам, в стране насчитывается менее 600 общественных убежищ, способных вместить 480 тысяч человек, что недостаточно для 84-миллионного населения.

В рамках нового национального плана предусмотрено строительство новых укрытий и адаптация существующих помещений, включая метро и подвалы. Законодательно обяжут проектировать безопасные укрытия в новых домах.

Швеция

Швеция распространила 32-страничную брошюру "Если наступит кризис или война". Она содержит рекомендации по системам оповещения, запасам воды и продуктов, теплой одежде, радио на батарейках и другим средствам выживания. Власти подчеркивают, что в случае нападения каждый житель должен внести вклад в защиту демократии страны.

Финляндия

В Финляндии разработано руководство по подготовке к кризисам. Жителям предлагают проверить запасы провизии, воды и средств связи. Сайт 72tuntia.fi учит граждан справляться с отключениями воды, лесными пожарами и другими чрезвычайными ситуациями. Популярность курсов подготовки к войне и спрос на батарейные радиоприемники выросли.

Норвегия

Норвежская брошюра о гражданской обороне, распространенная среди 2,6 миллиона домохозяйств, призывает хранить недельный запас непортящихся продуктов, таблеток йода и наличных денег. Уделено внимание цифровой безопасности и защите от информационных угроз.

Реакция населения

Меры стран вызвали смешанную реакцию. Некоторые граждане поддерживают инициативы, запасаясь водой и провизией. Другие выражают обеспокоенность низкой осведомленностью населения и экономическими трудностями, мешающими выполнению рекомендаций.

Эксперты предупреждают, что риск конфликта в Европе остается высоким. Участие Финляндии и Швеции в НАТО, укрепление обороны и усиление гражданской готовности отражают серьезность восприятия угроз в регионе.