RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Европейские компании сдерживают набор работников: почему меняются правила найма

08:07 01.09.2026 Вт
3 мин
Более 70% предприятий еврозоны уже используют искусственный интеллект
aimg Василина Копытко
ИИ в Европе сокращает найм работников (фото: Getty Images)

Европейский бизнес все реже рассматривает найм как отдельное кадровое решение. Компании одновременно оценивают необходимость новых работников, возможности автоматизации и инвестиции в искусственный интеллект.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование Gremi Personal.

Главное:

  • ИИ, автоматизация и цифровизация вошли в топ-5 вызовов для европейского бизнеса.
  • Компании сдерживают расширение штата, совмещая кадровые решения с технологическими инвестициями.
  • Более 70% предприятий еврозоны уже используют искусственный интеллект.
  • Только 7% компаний интегрировали ИИ в значительную часть своих бизнес-процессов.
  • В ЕС уже 53% предприятий работают с ERP, CRM или BI.

ИИ не заменяет людей, а меняет подход к найму

По данным аналитического центра Gremi Personal, цифровизация и автоматизация становятся частью кадровой стратегии европейских компаний. Это не означает массового отказа от работников, но изменяет логику создания новых рабочих мест.

"При принятии решения о создании новой должности компании все чаще оценивают не только текущую операционную потребность, но и возможности автоматизации, использования цифровых инструментов и компетенции команды. Напротив, растет ценность квалификации, которая позволяет эффективно работать в среде, где технологии поддерживают все больше процессов", - пояснила вице-президент Gremi Personal.

Эксперты отмечают, что планирование численности персонала становится частью более широкой стратегии модернизации бизнеса.

Читайте также: Украинцам могут отнести стаж для пенсии за работу в Польше

Более 70% компаний уже используют ИИ

Тенденцию подтверждают и официальные данные. По результатам опроса более 5 тысяч компаний еврозоны, обнародованного Европейским центральным банком в июне 2026 года, более 70% предприятий уже используют искусственный интеллект.

В то же время, только 7% компаний используют его интенсивно - то есть интегрировали технологии в значительную часть своих бизнес-процессов.

Отдельно Eurostat сообщает, что в 2025 году 20% предприятий ЕС с 10 и более работниками использовали технологии ИИ. Это на 13,5% больше, чем годом ранее, а более половины таких компаний составляет крупный бизнес.

Промышленность изменяется быстрее всего

Самие большие изменения Gremi Personal фиксирует в промышленных секторах, особенно зависящих от экспорта и стоимости энергоносителей.

По словам аналитиков, именно промышленные предприятия первыми активно внедряют робототехнику, автоматизацию и цифровые решения для повышения производительности.

Поэтому решение о найме все чаще зависят не только от количества работников, но и от того, какие функции можно автоматизировать и в каких компетенциях потребует команда в будущем.

Читайте также о том, что в Польше в феврале 2026 года средняя зарплата составляла 9 966 злотых брутто. Впрочем, половина работников на самом деле зарабатывали не более 7 690 злотых. Самые высокие доходы были в добывающей и цифровой сферах.

Ранее мы писали о том, что в Польше быстрее всего зарплаты повышаются в сфере логистики и складских услуг. За год доход у работников этих направлений увеличился на 8,1%, в то же время в других отраслях темпы роста были ниже.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Искусственный интеллектРабота в Польше