Европейские компании сдерживают набор работников: почему меняются правила найма

Главное: ИИ, автоматизация и цифровизация вошли в топ-5 вызовов для европейского бизнеса.

Компании сдерживают расширение штата , совмещая кадровые решения с технологическими инвестициями.

, совмещая кадровые решения с технологическими инвестициями. Более 70% предприятий еврозоны уже используют искусственный интеллект.

Только 7% компаний интегрировали ИИ в значительную часть своих бизнес-процессов.

в значительную часть своих бизнес-процессов. В ЕС уже 53% предприятий работают с ERP, CRM или BI.

ИИ не заменяет людей, а меняет подход к найму

По данным аналитического центра Gremi Personal, цифровизация и автоматизация становятся частью кадровой стратегии европейских компаний. Это не означает массового отказа от работников, но изменяет логику создания новых рабочих мест.

"При принятии решения о создании новой должности компании все чаще оценивают не только текущую операционную потребность, но и возможности автоматизации, использования цифровых инструментов и компетенции команды. Напротив, растет ценность квалификации, которая позволяет эффективно работать в среде, где технологии поддерживают все больше процессов", - пояснила вице-президент Gremi Personal.

Эксперты отмечают, что планирование численности персонала становится частью более широкой стратегии модернизации бизнеса.

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Более 70% компаний уже используют ИИ

Тенденцию подтверждают и официальные данные. По результатам опроса более 5 тысяч компаний еврозоны, обнародованного Европейским центральным банком в июне 2026 года, более 70% предприятий уже используют искусственный интеллект.

В то же время, только 7% компаний используют его интенсивно - то есть интегрировали технологии в значительную часть своих бизнес-процессов.

Отдельно Eurostat сообщает, что в 2025 году 20% предприятий ЕС с 10 и более работниками использовали технологии ИИ. Это на 13,5% больше, чем годом ранее, а более половины таких компаний составляет крупный бизнес.

Промышленность изменяется быстрее всего

Самие большие изменения Gremi Personal фиксирует в промышленных секторах, особенно зависящих от экспорта и стоимости энергоносителей.

По словам аналитиков, именно промышленные предприятия первыми активно внедряют робототехнику, автоматизацию и цифровые решения для повышения производительности.

Поэтому решение о найме все чаще зависят не только от количества работников, но и от того, какие функции можно автоматизировать и в каких компетенциях потребует команда в будущем.