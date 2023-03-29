Европейские игры-2023 состоятся без россиян и белорусов

Не допускать спортсменов из РФ и Беларуси к третьим Европейским играм пообещали организаторы соревнований в польском Кракове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Белорусские и российские спортсмены не получат допуск на Европейские игры-2023. Соревнования запланированы на 9-25 июня в Кракове и ряде близлежащих городов.
"Спортсменов, представляющих Российскую Федерацию и Беларусь, на наших Играх ни в коем случае не будет", – заверил глава оргкомитета Игр Марчин Новак.
Европейские игры или Европида – комплексные спортивные соревнования регионального уровня в трех десятках дисциплин. Первые Игры провели в 2015 году в Баку. Европиадаа-2019 состоялась в Минске, где Украина заняла 3-е место в общекомандном зачете.
Накануне МОК рекомендовал спортивным федерациям разрешить россиянам выступать в нейтральном статусе. В свою очередь сборные России и Беларуси будут дальше пребывать в изоляции. Относительно участия российских и белорусских атлетов в Олимпиаде-2024 решение еще не было принято.
К слову, ранее Международный союз биатлонистов исключил возвращение России в обозримой перспективе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.