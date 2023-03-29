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Европейские игры-2023 состоятся без россиян и белорусов

Фото: Оргкомитет Европиады-2023 не будет приглашать страну-агрессорку (ie2023.pl)
Автор: Антон Федорцив

Не допускать спортсменов из РФ и Беларуси к третьим Европейским играм пообещали организаторы соревнований в польском Кракове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Белорусские и российские спортсмены не получат допуск на Европейские игры-2023. Соревнования запланированы на 9-25 июня в Кракове и ряде близлежащих городов.

"Спортсменов, представляющих Российскую Федерацию и Беларусь, на наших Играх ни в коем случае не будет", – заверил глава оргкомитета Игр Марчин Новак.

Европейские игры или Европида – комплексные спортивные соревнования регионального уровня в трех десятках дисциплин. Первые Игры провели в 2015 году в Баку. Европиадаа-2019 состоялась в Минске, где Украина заняла 3-е место в общекомандном зачете.

Накануне МОК рекомендовал спортивным федерациям разрешить россиянам выступать в нейтральном статусе. В свою очередь сборные России и Беларуси будут дальше пребывать в изоляции. Относительно участия российских и белорусских атлетов в Олимпиаде-2024 решение еще не было принято.

К слову, ранее Международный союз биатлонистов исключил возвращение России в обозримой перспективе.

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