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Европейские фонды более чем вдвое увеличили инвестиции в оборонные компании из-за войны в Украине, - FT

Фото: евро (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Европейские фонды более чем в два раза увеличили свои инвестиции в акции оборонных компаний с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Это повышение отражает новые приоритеты европейских стран по укреплению своей оборонной промышленности на фоне угроз со стороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Согласно последним данным Morningstar Direct, объемы инвестиций в этот сектор выросли с 3,2 миллиарда евро в первом квартале 2022 года до 7,7 миллиарда евро.

Отмечается, что рост инвестиций в значительной степени связан с повышением цен на акции оборонных компаний, последовавшего после полномасштабного нападения РФ на Украину.

"Ситуация в Украине в значительной степени выдвинула на передний план эту идею: можем ли мы действительно защитить себя?", - заявила изданию Соня Лауд, главный инвестиционный директор Legal and General Investment Management.

Сообщается, что значительная часть инвесторов согласна с позицией правительств, настаивающих на положительном социальном эффекте от поддержки производителей оборонной продукции в условиях сегодняшней геополитической ситуации. Однако, как отмечает издание, все еще продолжаются дискуссии по вопросу: могут ли оборонные компании считаться частью ESG-инвестиций, ориентированных на экологические, социальные и управленческие критерии?

Количество европейских ESG-фондов, владеющих более 5% акций оборонных компаний, возросло с 22 до 66 за последние два года.

Издание указывает на то, что доля активов в этом секторе остается незначительной (менее 1% от общих 1,5 триллиона евро активов). Однако, несмотря на это, оборонный сектор становится все более привлекательным для инвесторов.

FT пишет, что индекс оборонной промышленности MSCI Europe вырос в 1,8 раза с начала 2022 г., что дополнительно повысило привлекательность этого сектора. При этом отмечается, что

Также сообщается, что растут инвестиции в оборонный сектор не только в Европе. Известно, что в США инвестиции в эту сферу среди ESG фондов также растут. Во втором квартале 2024 года они достигли 1,2 миллиарда евро.

Инвестиции в оборонный сектор

На фоне растущих геополитических угроз инвестиции в оборонные компании Европы и США значительно увеличились после начала полномасштабной войны против Украины. Оборонный сектор стран становится крепче, ведь объемы выработки оружия растут. В свою очередь, она делится на остающуюся в государствах в рамках усиления собственного ВПК и идущую на нужды Украины, которая продолжает бороться с российской агрессией.

Известно, что НАТО сотрудничает с разными оборонными компаниями, чтобы увеличить поставки оружия в Украину.

Еще в начале 2024 года министр обороны Украины Рустем Умеров предложил европейским компаниям оборонного сектора сотрудничество с украинскими.

Напомним, Умеров также призвал ведущие мировые оборонные и технологические компании инвестировать в производство оружия в Украине.

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