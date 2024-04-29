Европейские банки заплатили Кремлю 800 млн евро налогов, - FT

Эти банки - Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP - сообщили о совокупной прибыли в размере более 3 млрд евро в 2023 году. Эта прибыль была в три раза больше, чем в 2021 году, и частично была получена за счет средств, которые банки не могут вывести из страны, что приводит к увеличению налоговых выплат.

Налоги, уплачиваемые европейскими банками, составляющие около 0,4% всех ожидаемых неэнергетических доходов бюджета России на 2024 год, являются примером того, как иностранные компании, оставшиеся в стране, помогают Кремлю поддерживать финансовую стабильность, несмотря на западные санкции.

Выход западных компаний с территории России

Напомним, по данным анализа Йельской школы менеджмента, около 1000 компаний вышли из бизнеса на территории России, хотя сотни компаний все еще работают и оплачивают налогами войну. В их число входят Mondelez International, PepsiCo, Auchan, Nestle, Unilever и Reckitt, а также крупнейшие европейские банки.