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"Європейська солідарність" сьогодні подає у ЦВК список кандидатів

Новини » Вибори 2019    19.06.2019 - 12:04
"Європейська солідарність" сьогодні подає у ЦВК список кандидатів
ЦВК (фото: РБК-Україна)

У списку відбулися певні зміни

Політична партія "Європейська солідарність" сьогодні подає список партії до Центральної виборчої комісії (ЦВК) на парламентські вибори. Про це йдеться у повідомленні прес-служби політсили.

При цьому у списку не буде Наталі Баласинович (номер 30). Партія також подає своїх кандидатів у депутати в мажоритарних округах.

Зокрема, від ЄС до парламенту балотуватиметься легендарний герой військових дій на сході – позивний "Гром" – Олександр Грамачук (17 округ), учасник бойових дій, лікар, який рятував життя на Сході, Олександр Зеленюк (26 округ), Валерія Корнієнко, яка створила і досі керує Центром соціально-психологічної реабілітації дітей в Торецьку (52 округ), автор закону про мову Микола Княжицький (116 округ).

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