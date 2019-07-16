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"Европейська солідарність" звинувачує кіберполіцію у політичній заангажованості

Новини » Вибори 2019    16.07.2019 - 20:22
"Европейська солідарність" звинувачує кіберполіцію у політичній заангажованості
Ілюстративне фото (eurosolidarity.org)

У політсилі заявили, що кіберполіція "грубо втручається у виборчий процес"

"Европейська солідарність" звинувачує Департамент кіберполіції Нацполіції України у політичній заангажованості. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"У партії "Європейська солідарність" обурені політично заангажованими діями Департаменту кіберполіції Нацполіції України. Очевидно, це перший прецедент в історії українських виборів, коли відкривається кримінальне провадження за розсилку СМС-повідомлень, у яких містилася навіть не власна думка, а лише посилання на соцопитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) про те, що партія "Голос" нібито не долає прохідний бар’єр", - повідомляється в політсилі.

Також у політсилі заявили, що такі дії правоохоронців є "грубим втручанням у виборчий процес".

"Як відомо, КМІС протягом останнього тижня оприлюднив два подібних опитування з одним і тим же висновком. За логікою Кіберполіції, до кримінальної відповідальності має бути притягнений КМІС і всі ЗМІ, які поширювали цю інформацію. Якщо цю прикру історію розглядати не як курйоз, а шукати в ній злочин, то саме така діяльність Кіберполіції є грубим втручанням у виборчий процес і перешкоджанням вільному волевиявленню громадян", - заявили у партії.

У політсилі наголосили, що розсилка СМС-повідомлень не є кримінальним злочином.

"Щодо дій конкретного львівського активіста, то в партії розберуться з цією індивідуальною ініціативою. Але точно, в чому ми переконані: розсилка СМС-повідомлень не є кримінальним злочином, більше того, повідомлення не містить елементів як агітації, так і контрагітації. Ми закликаємо кіберполіцію не ганьбити своє відомство перед Україною і перед цілим світом. Бо якщо події розвиватимуться у подібний спосіб і надалі, то скоро у нас, як в Росії, відкриватимуть кримінальні справи проти активістів за "лайки" у Фейсбуці", - йдеться у заяві.

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