Європейська медицина: активна громадськість береться до дії (дослідження)

Здоров’я кожного громадянина є пріоритетним напрямом діяльності цивілізованої держави. Необхідність реформування цієї сфери у нашій країні складно переоцінити. Тому серед усіх зібраних платформою «Однодумці» ініціатив чільне місце відводиться саме охороні здоров’я з категорії «Твоє життя».

19 жовтня виповнюється два роки з дати ухвалення Верховною Радою Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», який дав «зелене світло» реформі фінансової системи медицини. Уже з січня 2018 року Міністерство охорони здоров’я розпочало впровадження змін в охороні здоров’я, а саме першого етапу реформи — нового механізму фінансування медичних закладів, що надають первинну медичну допомогу. У квітні минулого року стартувала національна кампанія з вибору сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів. Уперше українці змогли вільно обирати лікаря, без прив’язки до місця «прописки». Поліклініки почали отримувати фінансування за принципом «гроші ходять за пацієнтом».

Станом на липень поточного року майже 28 млн українців підписали декларації, 70% з них, за даними МОЗ, задоволені своїм вибором.

На другому етапі медреформи у 2019 році було запущено фінансування програми «Безкоштовна діагностика». За направленням лікаря можна отримати більше 50 лікувальних і діагностичних процедур, які сплатить Національна служба здоров’я. МОЗ також запустило реформу системи екстреної допомоги, яка повинна трансформуватися за найближчі п’ять років.

Зміна влади цього разу не призведе до згортання реформи, як це часто буває в українських реаліях. У продовженні реформуванні галузі запевнила новий Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

Нагадаємо, що реформування охорони здоров’я є частиною зобов’язань, взятих на себе Україною в рамках Угоди про асоціацію. Ухвалення та імплементація відповідних законів і підзаконних нормативно-правових актів, адаптація вітчизняних стандартів до стандартів ЄС є предметом посиленої уваги наших європейських партнерів.

У свою чергу платформа «Однодумці» тримає руку на пульсі життєво важливих подій. Учасники наших зустрічей у різних регіонах країни відзначили, що медична реформа безпосередньо впливає на їхнє життя (за результатами нашого анкетування, 79% опитаних, а це 166 людей, ствердно відповіли на дане питання).

Серед найпоширеніших відповідей наших респондентів на відкрите питання «Якби Ви були рушієм змін в Україні, що б Ви покращили або додали у реалізації реформ в сфері охорони здоров’я?» найбільш поширені такі: страхова медицина, реформування сільської медицини, лікування важкохворих людей, підвищення оплати праці медпрацівників, просвітницька діяльність.

Учасники платформи «Однодумці» активно долучаються до змін у суспільному житті. До прикладу, на нашій інтерактивній платформі https://odnodumci.org/ вже зареєстровані такі ініціативи:

1. Мобільний європейський ресурсний центр сімейної медицини (Merci-FM, mobile European Resource Center for Interactive Family Medicine),

2. Приведення до відповідного міжнародного стандарту з надання домедичної допомоги шкільних предметів «основи здоров’я» і «захист вітчизни»,

3. Розбудова системи навчання з домедичної допомоги в суспільстві.

Ми продовжуємо активно працювати над розбудовою європейської України. Приєднуйся до кола «Однодумців»!