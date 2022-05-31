Європейська конфедерація фехтування позбулася президента-росіянина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал функціонера .

Росіянин достроково покинув посаду президента конфедерації (EFC). Таке рішення ухвалив позачерговий конгрес міжнародної організації.

Поздняков очолив EFC у 2018 році. Паралельно він очолює Олімпійський комітет Росії, під прапором якого тамтешні спортсмени виступають на офіційних змаганнях по всьому світу.

Сам Поздняков пояснив свою відставку нібито "культурою скасування" всього російського, зокрема, і в спорті. Водночас російський функціонер подякував фехтувальній спільноти за довіру під час двох виборів очільника Європейської конфедерації фехтування.