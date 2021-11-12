Європейська комісія ухвалила план дій на випадок продовольчої кризи

ЄС планує підвищити координації на європейському рівні через наслідки кризи, що була спричинена пандемією коронавірусу.

"Надзвичайний план, що був ухвалений сьогодні, визначає існуючі недоліки та пропонує дії для підвищення готовності на рівні усього ЄС", - пише пресслужба.

Зазначається, що до складу EFSCM входитимуть експерти з галузі стійкості ланок постачання продовольства, які координуватимуться Єврокомісією, а також обмінюватимуться даними й досвідом.

План дій враховує вплив від кліматичних змін, погіршення стану довкілля, ризиків, що пов’язані з системою охорони здоров’я, кібернетичних загроз та геополітичних зсувів.

Водночас ключовим інструментом є налагоджена співпраця між всіма державами й приватними структурами. ЄС планує долучати до організації стабільної мережі продовольчої безпеки відповідні структури на рівні союзу, а також на рівні національної й регіональної влади у країн-членів.