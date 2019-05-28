Європейська бізнес-асоціація прокоментувала можливий дефолт України

Фото: Європейська бізнес-асоціація (eba.com.ua)

Бізнес відповів Коломойському

Європейська бізнес-асоціація (ЄБА) виступає проти пропозиції олігарха Ігоря Коломойського відмовитися платити за боргами і оголосити в Україні дефолт. Про це йдеться в заяві ЄБА.

Яка зазначили в ЄБА, оголошення Україною дефолту порушить макроекономічну стабільність, яка є запорукою для інвестицій та зростання економіки. Замість цього органам влади варто об’єднати зусилля для продовження співпраці з МВФ.

"На сьогодні бізнес очікує на продовження структурних реформ, задекларованих Україною. Популізм та поспішні рішення не мають ставати на заваді розвитку. Адже будь-які рішення мають свої наслідки. Для інвесторів дуже важлива передбачуваність та прогнозованість. Думаю, ні для кого не секрет, що далеко не кожен інвестор ризикне заходити в дефолтну країну, яка не має можливості відповідати за взяті на себе зобов’язання перед міжнародними партнерами. І це, найперше, репутаційний ризик, який тягне за собою чимало інших наслідків", - сказала виконавчий директор ЄБА Анна Дерев’янко.

Тож зараз важливо убезпечити країну від появи нових негативних чинників, які дестабілізують економіку, сповільнять інвестиційну активність та економічне зростання, додали в асоціації.

"Тож бізнес сподівається, що все ж курс на макроекономічну стабільність, економічне зростання України та залучення прямих іноземних інвестицій буде продовжено", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, український олігарх Ігор Коломойський запропонував оголосити в Україні дефолт, оскільки в дефолті немає нічого страшного.

Відзначимо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман у відповідь на пропозицію олігарха Ігоря Коломойського оголосити дефолт заявив, що Україна повинна зберігати репутацію відповідальної країни.

Бізнес проти пропозиції олігарха Ігоря Коломойського відмовитися платити за боргами і оголосити дефолт