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Європейська асоціація футбольних клубів передає Україні 1 млн євро

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Вівторок 29 березня 2022 22:15
Європейська асоціація футбольних клубів передає Україні 1 млн євро Фото: генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін (прес-служба клубу)
Автор: Олександр Мороз

Європейська асоціації футбольних клубів (ECA) в ході 27-го щорічного Конгресу організації оголосила про виділення Україні 1 млн євро допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ФК "Шахтар" Сергія Палкіна.

Він також подякував голові Асоціації Насера Аль-Хелаїфі за цю допомогу.

Як відомо, раніше футбольний клуб" Шахтар", що належить Рінату Ахметову, звернувся в ECA з проханням про підтримку України в умовах розвіяної проти нашої країни війни.

"Представники нашого клубу проводили консультації з ECA, в яку входить понад 200 футбольних клубів Європи, і я вдячний Насеру Аль-Хелаїфі й раді директорів за підтримку та увагу. У цей важкий для нас час ЕСА не словом, а вагомою справою допомогла нашій країні й українським клубам", - зазначив Палкін.

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