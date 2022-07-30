В Європі зафіксували першу смерть від мавпячої віспи

Інфікований помер у Валенсії, уточнили в МОЗ Іспанії. Як зазначають лікарі, померлий 41-річний чоловік мав послаблений імунітет через лімфому.

Також за декілька годин до публікації МОЗ, першу смерть від захворювання зафіксували й в Бразилії.

Тим часом на африканському континенті вже відомо про загибель п'яти інфікованих осіб.

Іспанія сьогодні, є другою країною після США за кількістю зареєстрованих випадків захворювання на віспу мавп. Згідно з даними Національної мережі епідеміологічного нагляду в країні зареєстровано 4298 випадків захворювання, близько 120 людей були госпіталізовані.