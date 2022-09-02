У Європі зафіксували нову смерть від віспи мавп: де саме

У Бельгії зафіксували перший випадок смерті від віспи мавм. Пацієнт мав супутні захворювання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання France 24, яке оприлюднило щотижневу доповідь бельгійського інституту охорони здоров'я Sciensano.
"На сьогодні зареєстровано один випадок смерті людини, яка заразилася мавпячою віспою, при цьому в нього були супутні захворювання", - мовиться у звіті.
Загалом, за даними інституту, наприкінці серпня у Бельгії налічувалося 706 зареєстрованих випадків віспи мавп.
Окрім цього, госпіталізували 32 пацієнтів, у них була складна форма перебігу хвороби.
Нагадаємо, в Україні зафіксованих випадків мавпячої віспи немає. Проте, система діагностики та виявлення захворювання функціонує.
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