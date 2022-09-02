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В Европе зафиксировали новую смерть от оспы обезьян: где именно

Фото: В Бельгии зафиксировали первую смерть от оспы обезьян (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Бельгии зафиксировали первый случай смерти от оспы мавм. Пациент имел сопутствующие заболевания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание France 24, которое опубликовало еженедельный доклад бельгийского института здравоохранения Sciensano.

"На сегодня зарегистрирован один случай смерти человека, который заразился обезьяньей оспой, при этом у него были сопутствующие заболевания", - говорится в отчете.

Всего, по данным института, в конце августа в Бельгии насчитывалось 706 зарегистрированных случаев оспы обезьян.

Кроме этого, госпитализировали 32 пациентов, у них была сложная форма течения болезни.

Напомним, в Украине зафиксированных случаев обезьяньей оспы нет. Однако система диагностики и выявления заболевания функционирует.

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БельгияОспа обезьян