В Европе зафиксировали новую смерть от оспы обезьян: где именно

В Бельгии зафиксировали первый случай смерти от оспы мавм. Пациент имел сопутствующие заболевания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание France 24 , которое опубликовало еженедельный доклад бельгийского института здравоохранения Sciensano.

"На сегодня зарегистрирован один случай смерти человека, который заразился обезьяньей оспой, при этом у него были сопутствующие заболевания", - говорится в отчете.

Всего, по данным института, в конце августа в Бельгии насчитывалось 706 зарегистрированных случаев оспы обезьян.

Кроме этого, госпитализировали 32 пациентов, у них была сложная форма течения болезни.