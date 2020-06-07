В Європі протестували проти поліцейського насильства у США

Фото: протести в Лондоні (скріншот)

Демонстранти висловили солідарність із учасниками протестів в США

В Європі пройшли акції протесту проти поліцейського насильства і расизму в Сполучених Штатах Америки. Демонстранти висловили солідарність із учасниками протестів у США, спалахнули через смерть в результаті дій поліції афроамериканця Джорджа Флойда.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За даними ČTK, близько 300 людей вийшли протестувати в Празі.

Акція протесту пройшла на Староміській площі та біля американського посольства. Більшість протестувальників склали іноземці. Акція протесту пройшла без інцидентів.

У Швейцарії демонстрації пройшли в кількох містах, повідомляє RTS. У них взяли участь кілька тисяч осіб.

В Берні кілька десятків людей влаштували сидячий протест проти расизму. Акція відбулася на привокзальній площі, демонстранти носили маски з написом "не можу дихати".

В Базелі демонстрація зібрала близько 5 тис. осіб. Поліція була присутня, але не втручалася.

У Невшателі влада дозволила демонстрацію з кількістю учасників до 300 осіб, проте насправді зібралося близько 500. Поліція не втручалася, і маніфестація пройшла без інцидентів.

Аналогічні демонстрації пройшли в Білі та Цюріху.

У Франції день протесту проти расизму і свавілля поліції зібрав 23,3 тис. учасників у найбільших містах Франції.

Так, у Парижі пройшли дві демонстрації, в яких брали участь 5,5 тисяч осіб.

Невеликі сутички з поліцією відбулися в ході дня на масових акціях в Ліллі, Ліоні, Нанті, Бордо, Рені, Ніцці і Ліможі.

В Марселі поліція розігнала протестувальників сльозогінним газом. Демонстранти кидали в поліцейських каміння і пляшки. В акції брало участь не менше 3,5 тис. осіб.

У Лондоні демонстрації проти расизму були відзначені сутичками з поліцією на урядовій вулиці Уайтхолл, повідомляє Sky News. Кінні і піші поліцейські стали відтісняти демонстрантів від резиденції прем'єр-міністра в бік Парламентської площі.

При цьому деякі маніфестанти штовхали правоохоронців і кидали в їх напрямку різні предмети, пляшки і петарди. В одному випадку поліцейський впав з коня. Загалом, у сутичках постраждали 10 поліцейських.

Також акції протесту пройшли в Манчестері, Лестері, Кардифі, Баті, Шеффілді, Ньюкаслі.

У всіх країнах і містах демонстранти вийшли з гаслами "Я не можу дихати", "Немає миру без справедливості" і "Чорне життя має заначение" (Black Lives Matter).

Нагадаємо, масові протести і заворушення спалахнули в багатьох штатах США після смерті в Міннеаполісі (штат Міннесота) афроамериканця Джорджа Флойда. Поліцейські використовували при його затриманні 25 травня жорсткий задушливий прийом. Через добу всі четверо які брали участь у затриманні співробітників поліції були звільнені. У наступні дні їм були пред'явлені звинувачення.

В результаті заворушень в США загинули не менше як 11 людей, сотні людей постраждали.

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Автор: Надія Собенко