В Європі відреагували на перетворення Собору Святої Софії на мечеть

Влада Кіпру, Греції та Австрії засудили рішення Туреччини перетворити Собор Святої Софії на мечеть. МЗС Австрії назвав таке рішення "кроком у бік від Європи".

Про це повідомляють МЗС Австрії, МЗС Кіпру, Ekathimerini і ЮНЕСКО.

"Ми глибоко шкодуємо через сьогоднішнє рішення Туреччини перетворити Айя-Софія в мечеть і не можемо цього зрозуміти! Ліквідація статусу музею, відкритого для всіх культур і релігій, це ще один крок у бік від Європи!", - зазначив міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг.

У свою чергу, Кіпр засудив дії Туреччини щодо зміни статусу собору Святої Софії і перетворення його в мечеть. Глава МЗС закликав Анкару дотримуватися міжнародні зобов'язання.

"Кіпр є жертвою, з турецького вторгнення 1974 року і подальшої окупації частини його території, турецької організованої політики знищення і розграбування пам'ятників релігійної та культурної спадщини", - зазначив міністр Нікос Христодулидис.

За його словами, зростаюче кричуще порушення Туреччиною її міжнародних зобов'язань проявляється у рішенні змінити статус Святої Софії, об'єкта всесвітньої спадщини, символу православної віри.

"Кіпр рішуче засуджує дії Туреччини щодо Святої Софії в його зусиллях відвернути увагу всередині країни, і закликає Туреччину виконувати свої міжнародних зобов'язань", - зазначив глава МЗС.

Водночас, міністр культури і спорту Греції Ліна Мендоні заявила, що рішення турецької влади перетворити Айя-Софію в мечеть є викликом всьому цивілізованому світу.

Вона зазначила, що ніхто не намагається втручатися у внутрішні справи Туреччини.

"Однак Собор Святої Софії, розташований на її території в Константинополі, є пам'яткою всього людства незалежно від релігійних переконань. Націоналізм, проявлений президентом Ердоганом, не є правильним радником, відкидаючи країну на шість століть тому", - заявила глава Мінкульту.

На перетворення Айя-Софії на мечеть також відреагували в ЮНЕСКО. В Організації глибоко шкодують про рішення турецької влади, однак

Нагадаємо, 10 липня Держрада Туреччини скасувала рішення Ради міністрів від 1934 року про перетворення собору Святої Софії в Стамбулі з мечеті в музей.

Пізніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган підписав указ, яким Собор Святої Софії став мечеттю.