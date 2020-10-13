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В Європі за тиждень понад 700 тисяч нових випадків COVID-19, це новий антирекорд

Автор: Максим Зайченко

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що в Європі за останній тиждень підтвердили понад 700 тисяч нових випадків COVID-19. Це новий антирекорд захворюваності з початку пандемії.

Про це пише Associated Press.

Так, щотижневі випадки захворювання коронавірусом та смертність від нього в Європі підскочили на 34% і 16% відповідно. На Великобританію, Францію, Росію та Іспанію припадала більша частина нових випадків COVID-19 в регіоні.

За даними ВОЗ, число нових випадків, зареєстрованих в Іспанії, продемонструвало "помітне зниження" в порівнянні з останніми тижнями. При цьому в Польщі випадки захворювання вірусом і смертність від нього зросли на 93% та 104% відповідно.

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Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявив на цьому тижні, що розуміє розчарування, яке відчувають люди, коли пандемія затягується, але попередив, що "немає ніяких коротких шляхів".

Нагадаємо, раніше у ВООЗ висловили занепокоєння через рівень передачі коронавірусу в Європі.

При цьому у ВООЗ заявили про відсутність другої хвилі коронавірусу у світі, а зростання захворюваності спостерігається лише в деяких країнах.

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