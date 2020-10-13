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В Европе за неделю более 700 тысяч новых случаев COVID-19, это новый антирекорд

Автор: Максим Зайченко

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в Европе за последнюю неделю подтвердили более 700 тысяч новых случаев COVID-19. Это новый антирекорд заболеваемости с начала пандемии.

Об этом пишет Associated Press.

Так, еженедельные случаи заболевания коронавирусом и смертность от него в Европе подскочили на 34% и 16% соответственно. На Великобританию, Францию, Россию и Испанию приходилось более половины новых случаев COVID-19 в регионе.

По данным ВОЗ, число новых случаев, зарегистрированных в Испании, продемонстрировало “заметное снижение” по сравнению с последними неделями. При этом в Польше случаи заболевания вирусом и смертность от него возросли на 93% и 104% соответственно.

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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на этой неделе, что понимает разочарование, которое испытывают люди, когда пандемия затягивается, но предупредил, что "нет никаких коротких путей".

Напомним, ранее в ВОЗ выразили беспокойство из-за уровня передачи коронавируса в Европе.

При этом в ВОЗ заявили об отсутствии второй волны коронавируса в мире, а рост заболеваемости наблюдается лишь в некоторых странах.

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