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Боррель: якщо Росія перетне "червоні лінії" щодо України, ЄС повинен відреагувати

Новость на русском → Брюссель, Середа 28 квітня 2021 18:25
Боррель: якщо Росія перетне "червоні лінії" щодо України, ЄС повинен відреагувати Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатії ЄС (flickr.com/fotomaec)
Автор: Дмитро Левицький

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз повинен бути готовим відреагувати, якщо Росія перетне "червоні лінії" щодо України. Водночас він закликав Росію виконати мінські домовленості.

Про це йшлося на засіданні Європарламенту в Брюсселі.

Боррель наголосив, що Росія повинна визнати себе стороною конфлікту на Донбасі та припинити вдавати, що вона лише посередник.

"Росія має припинити свої провокації та співпрацювати над зниженням напруги... Для Росії повне виконання мінських домовленостей - це не ключові умови, але для нас - вони такими є. Це - ключові умови для суттєвого поліпшення наших відносин... Ми також маємо бути готові до додаткової реакції, якщо Росія продовжить ескалацію або перетне червоні лінії", - сказав він.

Водночас Боррель закликав Україну продовжувати втілювати реформи, бо це, на його думку, частина протистояння російській агресії.

"Немає нічого кращого у протистоянні з Росією, ніж стати країною з демократичною системою, вільною від корупції, використовуючи наші ресурси, які ми готові надати для того, щоб поліпшити якість управління країною", - заявив дипломат.

Він також додав, що Євросоюз продовжить підтримувати Україну у конфлікту з Росією, а також візьме участь у саміті Кримської платформи у серпні 2021 року.

Нагадаємо, у травні лідери Євросоюзу планують зібратися на саміт, на якому обговорять відносини з Росією, а також російську агресію проти України.

Крім того, в Євросоюзі висловлювали розчарування тим, що Росія не хоче обговорювати врегулювання ситуації на Донбасі.

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