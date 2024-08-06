В Европарламенте призвали страны ЕС увеличить объемы поставок оружия Украине

Помимо этого она призвала Запад принять дополнительные меры для повышения эффективности американских истребителей F-16, недавно поставленных в Украину.

"Это важный сигнал и эффективная поддержка, что F-16 наконец-то поставляются", - заявила политик.

Штрак-Циммерманн подчеркнула, что Европа не должна опускать руки.

"Все государства - не только Германия - должны сделать все возможное, чтобы защитить Украину и дать ей возможность продолжать защищать себя", - отметила она.

По ее мнению, это включает как поддержку подразделений ПВО, так и поставки крылатых ракет Taurus, независимо от мнения канцелярии Германии.