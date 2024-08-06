RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Европарламенте призвали страны ЕС увеличить объемы поставок оружия Украине

Фото: глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призывает правительства Германии и других стран Европейского Союза увеличить объемы поставок оружия Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF.

Помимо этого она призвала Запад принять дополнительные меры для повышения эффективности американских истребителей F-16, недавно поставленных в Украину.

"Это важный сигнал и эффективная поддержка, что F-16 наконец-то поставляются", - заявила политик.

Штрак-Циммерманн подчеркнула, что Европа не должна опускать руки.

"Все государства - не только Германия - должны сделать все возможное, чтобы защитить Украину и дать ей возможность продолжать защищать себя", - отметила она.

По ее мнению, это включает как поддержку подразделений ПВО, так и поставки крылатых ракет Taurus, независимо от мнения канцелярии Германии.

Украина получила первые F-16

В конце июля Украина получила первые истребители F-16 от западных партнеров.

Точное количество самолетов в Украине пока неизвестно. The Times сообщило, что Украина получила шесть самолетов от Нидерландов, тогда как The Economist утверждает, что в Украину прибыли первые 10 истребителей F-16. Еще 10 самолетов должны поступить в Украину до конца года, а остальные обещанные самолеты будут поставляться партиями в 2025 году.

Президент Владимир Зеленский отметил, что текущего количества F-16 на украинской земле пока недостаточно, но Украина ожидает дополнительные самолеты от своих партнеров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвропарламентПомощь УкраинеВойна России против УкраиныЕвросоюз