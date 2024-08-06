В Европарламенте призвали страны ЕС увеличить объемы поставок оружия Украине

Глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призывает правительства Германии и других стран Европейского Союза увеличить объемы поставок оружия Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF.
Помимо этого она призвала Запад принять дополнительные меры для повышения эффективности американских истребителей F-16, недавно поставленных в Украину.
"Это важный сигнал и эффективная поддержка, что F-16 наконец-то поставляются", - заявила политик.
Штрак-Циммерманн подчеркнула, что Европа не должна опускать руки.
"Все государства - не только Германия - должны сделать все возможное, чтобы защитить Украину и дать ей возможность продолжать защищать себя", - отметила она.
По ее мнению, это включает как поддержку подразделений ПВО, так и поставки крылатых ракет Taurus, независимо от мнения канцелярии Германии.
В конце июля Украина получила первые истребители F-16 от западных партнеров.
Точное количество самолетов в Украине пока неизвестно. The Times сообщило, что Украина получила шесть самолетов от Нидерландов, тогда как The Economist утверждает, что в Украину прибыли первые 10 истребителей F-16. Еще 10 самолетов должны поступить в Украину до конца года, а остальные обещанные самолеты будут поставляться партиями в 2025 году.
Президент Владимир Зеленский отметил, что текущего количества F-16 на украинской земле пока недостаточно, но Украина ожидает дополнительные самолеты от своих партнеров.
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