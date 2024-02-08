В Европарламенте считают, что для Украины недостаточно 50 млрд евро от ЕС до 2027 года

Он рассказал, что оценка невоенных потребностей Украины составляет 3 млрд евро в месяц. Таким образом, ежегодно у страны есть потребность в 36 млрд евро.

Но, в то же время, как напомнил Ван Овертвельдт, Евросоюз выделил для Украины 50 млрд евро в период с 2024 до 2027.

"В среднем Украине будет доступно 12,5 млрд евро в год. По договоренности между ЕС и США, каждый из них возьмет на себя половину украинских потребностей, то есть по 18 млрд евро для ЕС и США. Таким образом, Ukraine Facility (программа, в рамках которой Украина получит 50 млрд евро - ред.) будет ежегодно недополучать не менее 5,5 млрд евро от обязательств ЕС", - объяснил глава бюджетного комитета Европарламента.

При этом он уточнил, что за весь период до 2027 года нехватка составит 22 млрд евро.

50 млрд евро для Украины

Напомним, 1 февраля лидеры стран Европейского союза в ходе саммита поддержали инициативу выделить Украине 50 млрд евро финансовой помощи до 2027 года.

Это получилось сделать, несмотря на скандальную позицию Венгрии, которая изначально хотела наложить вето.

Украина ожидает уже марте получить от Евросоюза первый транш в размере 4,5 млрд евро, заявляла первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.