RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Европарламенте считают, что для Украины недостаточно 50 млрд евро от ЕС до 2027 года

Фото: в Европарламенте считают, что для Украины недостаточно 50 млрд евро от ЕС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Недавно согласованная помощь Украине от Европейского союза в размере 50 млрд евро является недостаточной. Она не покроет потребностей страны до 2027 года.

Об этом рассказал глава бюджетного комитета Европарламента Йохан Ван Овертвельдт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Он рассказал, что оценка невоенных потребностей Украины составляет 3 млрд евро в месяц. Таким образом, ежегодно у страны есть потребность в 36 млрд евро. 

Но, в то же время, как напомнил Ван Овертвельдт, Евросоюз выделил для Украины 50 млрд евро в период с 2024 до 2027. 

"В среднем Украине будет доступно 12,5 млрд евро в год. По договоренности между ЕС и США, каждый из них возьмет на себя половину украинских потребностей, то есть по 18 млрд евро для ЕС и США. Таким образом, Ukraine Facility (программа, в рамках которой Украина получит 50 млрд евро - ред.) будет ежегодно недополучать не менее 5,5 млрд евро от обязательств ЕС", - объяснил глава бюджетного комитета Европарламента. 

При этом он уточнил, что за весь период до 2027 года нехватка составит 22 млрд евро.

50 млрд евро для Украины

Напомним, 1 февраля лидеры стран Европейского союза в ходе саммита поддержали инициативу выделить Украине 50 млрд евро финансовой помощи до 2027 года. 

Это получилось сделать, несмотря на скандальную позицию Венгрии, которая изначально хотела наложить вето. 

Украина ожидает уже марте получить от Евросоюза первый транш в размере 4,5 млрд евро, заявляла первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзЕвропарламентПомощь Украине