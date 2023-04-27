В Европарламенте одобрили отмену пошлин для Украины еще на один год

Комитет по международной торговле Европейского парламента одобрил продление еще на один год отмены действия ввозных пошлин ЕС на украинский экспорт.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского парламента.
Члены Комитета по международной торговле одобрили продолжение приостановки ввозных пошлин, антидемпинговых пошлин и защитных мер по украинскому экспорту в ЕС еще на один год.
Приостановление действия тарифов касается:
"Промышленные товары подлежат обложению нулями пошлин с 1 января 2023 года в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, поэтому они не включены в новое предложение", - добавляет пресс-служба.
Согласно данным Еврокомиссии, сегодня ЕС является крупнейшим торговым партнером Украины. На союз приходилось 39,5% украинской торговли в 2021 году. Украина, со своей стороны, является 15 крупнейшим торговым партнером ЕС, поскольку на нее приходится около 1,2% от общего объема торговли.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Европарламент одобрил прекращение всех импортных пошлин ЕС на экспорт из Украины еще в мае 2022 года после полномасштабного вторжения России на территорию нашей страны. Решение было принято для поддержки украинской экономики.
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