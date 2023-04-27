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В Европарламенте одобрили отмену пошлин для Украины еще на один год

Фото: в Европарламенте одобрили отмену пошлин для Украины еще на один год (flick.com/libereurope)
Автор: Сергей Пышкин

Комитет по международной торговле Европейского парламента одобрил продление еще на один год отмены действия ввозных пошлин ЕС на украинский экспорт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского парламента.

Члены Комитета по международной торговле одобрили продолжение приостановки ввозных пошлин, антидемпинговых пошлин и защитных мер по украинскому экспорту в ЕС еще на один год.

Приостановление действия тарифов касается:

  • овощей и фруктов, на которые распространена система входных цен;
  • сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, подлежащих тарифному квотированию.

"Промышленные товары подлежат обложению нулями пошлин с 1 января 2023 года в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, поэтому они не включены в новое предложение", - добавляет пресс-служба.

Согласно данным Еврокомиссии, сегодня ЕС является крупнейшим торговым партнером Украины. На союз приходилось 39,5% украинской торговли в 2021 году. Украина, со своей стороны, является 15 крупнейшим торговым партнером ЕС, поскольку на нее приходится около 1,2% от общего объема торговли.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Европарламент одобрил прекращение всех импортных пошлин ЕС на экспорт из Украины еще в мае 2022 года после полномасштабного вторжения России на территорию нашей страны. Решение было принято для поддержки украинской экономики.

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Европарламент