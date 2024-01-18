В Европарламенте хотят упразднить должность главного дипломата ЕС: названа альтернатива

Европейская народная партия (ЕНП), являющаяся крупнейшей политической партией в Европарламенте, в проекте своего предвыборного манифеста предлагает создать отдельный пост комиссара по обороне. Инициатива предусматривает трансформацию должности главного дипломата ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
Европейская народная партия, в которую также входит президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, традиционно выступает за инвестиции в европейскую и трансатлантическую оборонную промышленность и вооруженные силы.
Согласно проекту манифеста ЕНП на 2024 год, следующий состав Еврокомиссии должен полностью изменить подход к внешней и оборонной политике Евросоюза.
Партия предлагает трансформировать должность главного дипломата ЕС, которую в настоящее время занимает социалист Жозеп Боррель.
В то же время предлагается заменить ее на должность министра иностранных дел ЕС и назначить Совет европейской безопасности в его поддержку, "чтобы ЕС мог быстро реагировать на международные кризисы и последовательно выполнять свои внешнеполитические решения".
"Представители по внешней политике, которые до сих пор назначались социал-демократами, часто не справлялись со своими обязанностями", - говорится в документе.
Должность главного дипломата ЕС, которую занимает испанец Жозеп Боррель, традиционно находится в руках кандидатов от социал-демократов, тогда как правоцентристская ЕНП возглавляет Европейский совет, Европарламент и Европейскую комиссию.
Впрочем, ЕНП хочет предоставить Еврокомиссии большую роль в оборонной политике, поручив комиссару по вопросам обороны выполнять работу, которую сейчас выполняют как руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель, так и комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, отвечающий за оборонную промышленность.
Поэтому документ предлагает создать должность комиссара по обороне.
"Эта роль позволит лучше координировать вопросы обороны в рамках компетенции ЕС, содействовать сотрудничеству и одновременно обеспечить наличие оборонного бюджета ЕС в размере не менее 0,5% ВВП ЕС в дополнение к национальным бюджетам", - объясняют в документе.
Инвестирование 0,5% ВВП ЕС в оборону составит около 100 миллиардов евро - столько же, по словам Бретона, Евросоюз должен инвестировать в оборонную промышленность.
Акцентируя внимание на необходимости увеличения инвестиций в оборонную промышленность и уменьшения фрагментации армий, ЕНП пишет, что следующий семилетний бюджет ЕС должен "обеспечить ресурсы для инноваций и удовлетворения наших военных нужд".
Напомним, депутаты Европарламента согласовали текст проекта резолюции по Венгрии, где содержится призыв лишить страну права голоса в Совете ЕС. Документ будет рассмотрен уже на этой неделе.
Перед этим евродепутаты собрали необходимое количество подписей, а именно 120, под петицией по поводу лишения премьера Венгрии Орбана права голоса в Совете ЕС.
Накануне член Европарламента и бывший командующий Силами обороны Эстонии Рихо Террас заявил, что Запад должен приложить серьезные усилия, чтобы помочь Украине в войне с Россией.
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