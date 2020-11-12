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У Європарламенті зафіксували сотні випадків коронавірусу

Четвер 12 листопада 2020 10:06
У Європарламенті зафіксували сотні випадків коронавірусу
Автор: Андрій Козловський

У середу, 11 листопада, президент Європейського парламенту Давід Сассолі заявив, що в Європарламенті зареєстрували сотні випадків зараження коронавірусною інфекцією. Про це він повідомив після скарг про добові виплати депутатам парламенту ЄС.

Про це повідомляє EUobserver.

"Сотні випадків COVID-19 були виявлені в парламенті за останні тижні", - сказав Сассолі.

Як повідомляється, Сасолі був змушений виступити з цією заявою після скарг на те, що депутати Європарламенту більше не можуть отримувати свої добові в розмірі 323 євро після того, як парламент був частково закритий через пандемію коронавірусу.

Зазначимо, Європарламент здійснює фіксовану виплату в розмірі 323 євро в день для покриття витрат, які члени ЄП несуть у періоди парламентської діяльності. Однак для цього їм потрібно реєструватись, щоб підтвердити свою присутність.

Нагадаємо, раніше Сассолі й сам пішов на карантин через контакт з людиною, зараженою коронавірусом.

Крім того, віце-президент Європейської комісії із захисту європейського стилю життя Маргаритис Схинас отримав позитивний тест на коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що на самоізоляцію пішла глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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