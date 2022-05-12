У Європарламенті пропонують ввести санкції проти екс-канцлера Німеччини Шрьодера

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Проект резолюції підготував іспанський депутат Луїс Гарікано. Документ вітає "обґрунтовані санкції" ЄС проти Росії.

У тексті резолюції йдеться про розширення списку санкцій Євросоюзу і пропонується додати в нього європейських членів рад директорів великих російських компаній. Серед запропонованих осіб є колишній канцлер Німеччини Шрьодер.

Європарламент голосуватиме за відповідний документ наступного тижня, але одноголосного рішення серед євродепутатів поки немає. Дві найбільші групи, Європейська народна партія, Соціалісти і демократи, поки не прийшли до єдиної думки щодо резолюції. Але автор документа і кілька інших чиновників вірять, що рішення буде прийнято.