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У Європарламенті пропонують ввести санкції проти екс-канцлера Німеччини Шрьодера

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Брюссель, Четвер 12 травня 2022 09:50
У Європарламенті пропонують ввести санкції проти екс-канцлера Німеччини Шрьодера Фото: колишній німецький канцлер Герхард Шрьодер (wikimedia.org Olaf Kosinsky)
Автор: Наталія Юрченко

Ліберальна група Renew Europe в Європейському парламенті запропонувала розширити санкційний список. До переліку хочуть додати ексканцлера Німеччини Герхарда Шрьодера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Проект резолюції підготував іспанський депутат Луїс Гарікано. Документ вітає "обґрунтовані санкції" ЄС проти Росії.

У тексті резолюції йдеться про розширення списку санкцій Євросоюзу і пропонується додати в нього європейських членів рад директорів великих російських компаній. Серед запропонованих осіб є колишній канцлер Німеччини Шрьодер.

Європарламент голосуватиме за відповідний документ наступного тижня, але одноголосного рішення серед євродепутатів поки немає. Дві найбільші групи, Європейська народна партія, Соціалісти і демократи, поки не прийшли до єдиної думки щодо резолюції. Але автор документа і кілька інших чиновників вірять, що рішення буде прийнято.

Нагадаємо, колишній канцер Німеччини займає керівні посади в російських енергетичних компаніях "Роснефт" і "Газпром". Він відмовився розривати відносини з Москвою.

Також Шрьодер заявив, що не шкодує про свою позицію щодо Росії, незважаючи на війну в Україні. При цьому, він не бачить своєї провини в колишніх проросійських настроях Берліна.

Чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував Шрьодера, а соціал-демократи закликали виключити його з партії.

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