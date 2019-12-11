У Європарламенті відреагували на справу ДБР проти Порошенка

Нове кримінальне провадження Держбюро розслідувань проти п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка через підписання мінських угод викликало хвилю гніву серед європейських політиків та дипломатів. Про це у Тwitter написав член Європейського парламенту, віце-спікер литовського Сейму Пятрас Ауштрявічюс, висловивши своє занепокоєння через відкриття нового кримінального провадження проти п’ятого президент України.

Впливовий політик закликав українську владу припинити політично вмотивовані кроки для тиску на своїх опонентів.

"Висловлюю глибоке занепокоєння через порушення кримінальної справи проти Петра Порошенка, яку відкрило ДБР за можливу державу зраду, внаслідок підписання комплексу заходів щодо виконання мінських угод. Закликаю усяким чином уникати політично вмотивованих кроків!", - заявив представник Європарламенту.

Напередодні дії ДБР засудив колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт. У своєму коментарі він порівняв Зеленського з Януковичем, бо обидва переслідують опозиційних лідерів за допомогою вигаданих кримінальних справ.

"Янукович посадив Тимошенко до в'язниці за підробленими звинуваченнями, і тепер Зеленський, схоже, прагне зробити те саме. Це Україна в найгіршому вигляді. Сором!", - наголосив Карл Більдт напередодні.

Нагадаємо, 10 грудня ДБР взялось за розслідування "нової вигадки колишнього очільника адміністрації Януковича Андрія Портнова" щодо можливої державної зради п’ятого президента України. Йдеться про підписання мінських угод, які в найкривавіший період російського вторгнення зупинили активну фазу бойових дій, виграли для України час на розбудову боєздатної армії і стали основою міжнародних санкцій проти Росії.

Після оприлюднення записів "касетного скандалу Зеленського" стало очевидним ручне керування з боку Офісу президента директором Бюро Романом Трубою, тож довіри до розслідувань фактично не було. Зважаючи, що Романа Трубу звільнять вже з 1 січня, нова справа проти Петра Порошенка виглядає як "дембельський акорд" для створення інформаційного галасу.

При цьому на останньому саміті "нормандської четвірки" європейські лідери заявили, що альтернативи мінським угодам не існує. Зеленський із цим погодився і взяв на себе зобов’язання по їх виконанню. Тобто, нова атака Портнова спрямована безпосередньо проти України, хоча й прикрита особистою помстою Петру Порошенку.

Реакція європейських політиків доводить скочування української демократії до домайданівського рівня і це може стати перепоною на шляху до євроатлантичної інтеграції.