У Європарламенті визначились з датою обрання нового голови

Сьогодні, 11 грудня, у віці 66 років помер глава Європейського парламенту Давид Сассолі. Нового голову оберуть вже 18 січня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європарламенту.
Згідно з регламентом, тимчасове управління Європарламентом забезпечуватиметься першим віцепрезидентом.
Вибори нового голови відбудуться вже 18 січня під час пленарного засідання у Страсбурзі.
Цього ж тижня, у Європарламенті оберуть віцепрезидентів й квесторів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Сассолі перебував у лікарні з 26 грудня через серйозні ускладнення внаслідок дисфункції імунної системи, втім про це стало відомо лише вчора.
Зокрема, він вже потрапляв до лікарні з пневмонією у вересні минулого року.