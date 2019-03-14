Європарламент виступив за призупинення переговорів щодо вступу Туреччини в ЄС

Переговори про вступ Туреччини до складу Євросоюзу тривають з 2004 року

В Европарламенте призвали Европейскую комиссию приостановить переговоры с Турцией о вступлении страны в состав Евросоюза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter евродепутата Кати Пири.

Она является автором отчета комитета Европарламента по иностранным делам. В документе говорится о том, что в Турции продолжают нарушаться права человека и гражданские свободы, оказывается влияние на судебную систему. Также страна не решила споры с Кипром и другими соседями.

В то же время Турция утверждает, что членство в ЕС - одна из главных стратегических целей. При этом переговоры о вступлении, официально начавшиеся в 2004 году, находятся в замороженном состоянии.

Напомним, ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что у Турции сейчас отсутствуют реальные перспективы в переговорах о членстве в Европейском союзе.