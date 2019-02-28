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Туреччина не має перспектив стати країною Євросоюзу, - ЄК

Новини » Політика    28.02.2019 - 22:52
Туреччина не має перспектив стати країною Євросоюзу, - ЄК
Фото: Валдіс Домбровскіс (flickr.com-epp)

Щодо вступу Туреччини до ЄС, то реальної перспективи немає

У Туреччини наразі відсутні реальні перспективи у переговорах щодо набуття членства в Європейському союзі. Про це розповів віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс і інтерв’ю на "UA:Перший", передає РБК-Україна.

За його словами, з огляду на переговори щодо вступу Туреччини до ЄС, то реальної перспективи немає.

"Ми бачимо, що якщо країна змінює своє ставлення до європейських цінностей, то цей процес (євроінтеграції,- ред.) може бути і припинений. От зараз якщо подивитись на переговори щодо вступу Туреччини до Євросоюзу, то в принципі реальної перспективи немає", - повідомив  Домбровскіс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Хан вважає, що Євросоюзу та Туреччині треба піти новим шляхом та припинити переговори про вступ.

Він зазначив, що найближчим часом перспективи членства Туреччини в Європейському союзі не виглядають реалістично. І цьому свідчать настрої лідерів багатьох країн-членів ЄС.  

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