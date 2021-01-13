ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Європарламент не відновить роботу у Страсбурзі до березня

Автор: Андрій Козловський

Європейський парламент не планує відновлювати свою роботу до березня через пандемію коронавірусу. Про це йдеться в проєкті рішення, яке буде прийнято в сьогодні президентом ЄП Давідом Сассолі.

Про це повідомляє Politico.

"Частково засідання в січні та лютому 2021 року відбудуться в Брюсселі. Парламенту небезпечно збиратися відповідно до його звичайних процедур", - йдеться в проєкті рішення.

Президент Франції Еммануель Макрон неодноразово висловлював розчарування рішеннями Сассолі скасувати численні пленарні засідання, однак Сассолі запевняв, що для захисту здоров'я членів Європарламенту та персоналу і сприяння обмеженню поширення коронавірусу подорожі повинні бути зведені до мінімуму".

Популярні новини

За словами президента ЄП, наразі потрібно ввести режим дистанційної участі для сесій" та інших зустрічей.

Нагадаємо, раніше Сассолі заявив, що в Європарламенті зареєстрували сотні випадків зараження коронавірусною інфекцією. Про це він повідомив після скарг про добові виплати депутатам парламенту ЄС.

Також РБК-Україна писало, що Сассолі й сам пішов на карантин через контакт з людиною, зараженою коронавірусом.

Раніше повідомлялось, що Європарламент розгляне угоду з Великобританією про торгівлю і співробітництво після Brexit у березні.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Європарламент