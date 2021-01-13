Європарламент не відновить роботу у Страсбурзі до березня

Європейський парламент не планує відновлювати свою роботу до березня через пандемію коронавірусу. Про це йдеться в проєкті рішення, яке буде прийнято в сьогодні президентом ЄП Давідом Сассолі.

Про це повідомляє Politico.

"Частково засідання в січні та лютому 2021 року відбудуться в Брюсселі. Парламенту небезпечно збиратися відповідно до його звичайних процедур", - йдеться в проєкті рішення.

Президент Франції Еммануель Макрон неодноразово висловлював розчарування рішеннями Сассолі скасувати численні пленарні засідання, однак Сассолі запевняв, що для захисту здоров'я членів Європарламенту та персоналу і сприяння обмеженню поширення коронавірусу подорожі повинні бути зведені до мінімуму".

За словами президента ЄП, наразі потрібно ввести режим дистанційної участі для сесій" та інших зустрічей.

Нагадаємо, раніше Сассолі заявив, що в Європарламенті зареєстрували сотні випадків зараження коронавірусною інфекцією. Про це він повідомив після скарг про добові виплати депутатам парламенту ЄС.

Також РБК-Україна писало, що Сассолі й сам пішов на карантин через контакт з людиною, зараженою коронавірусом.

Раніше повідомлялось, що Європарламент розгляне угоду з Великобританією про торгівлю і співробітництво після Brexit у березні.