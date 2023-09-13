Европарламент признал режим Лукашенко соучастником военных преступлений РФ в Украине

Европейский парламент признал режим белорусского диктатора Александра Лукашенко соучастником российских преступлений в Украине и призвал создать специальный трибунал для него.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на резолюцию Европарламента.
Отмечается, что Европарламент решительно "осуждает втягивание режима Лукашенко в войну РФ против Украины, а также пропаганду разжигания ненависти, дезинформации и пропаганды, перекликающиеся с воинственной риторикой Москвы; осуждает в связи с этим массовое снабжение режимом российских агрессоров боеприпасами и военной техникой, в частности производство запчастей для российской армии, а также размещение российских войск в Беларуси".
Также евродепутаты напомнили, что режим Лукашенко причастен к принудительной депортации украинских детей в Беларусь, где они подвергаются русификации и идеологической обработке.
Европарламент поддержал расследование украинской прокуратуры роли Беларуси в депортации детей и считает, что действия самого Лукашенко и его режима могут также приравниваться к преступлению против человечности в виде "депортации или насильственного перемещения населения" согласно Римскому статуту Международного уголовного суда.
Совет Европы призывают расширить список лиц, на которых распространяются санкции ЕС, включив в него тех, кто причастен к принудительной депортации украинских детей в Беларусь.
Европейский парламент считает, что, допустив неоправданную агрессивную войну России против Украины, режим Лукашенко стал соучастником преступлений, совершенных РФ, что предусматривает ответственность за разрушения и ущерб, нанесенный Украине.
Поэтому депутаты считают, что специальный международный трибунал по преступлению агрессии, совершенного Россией против Украины, должен иметь юрисдикцию для расследования не только российского диктатора Владимира Путина и российского политического и военного руководства, а также и белорусского руководства.
Поэтому профильные институты ЕС призывают принять все необходимые меры для обеспечения уголовного преследования белорусских чиновников, которые являются соучастниками военных преступлений совершенных против Украины.
Самопровозглашенный президент Беларуси является союзником главы Кремля Владимира Путина с начала войны. Он предоставляет российским солдатам свою территорию для учений. Также мониторинговые каналы писали, что РФ получала от Беларуси боеприпасы.
В августе Лукашенко рассказал о вторжении российских войск в Украину с территории его страны. При этом диктатор нафантазировал, что причину, по которой россияне начали свое с вторжения с северного направления в районе Чернобыльского региона, якобы нужно спрашивать у президента Украины Владимира Зеленского.
Более подробно о том, как Лукашенко помогает России в войне против Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.
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