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Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа

Фото: Европарламент признал Голодомор геноцидом украинцев (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский парламент признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

На сегодняшнем заседании Европарламент поддержал резолюцию, признающую ужасающие события 30-х годов прошлого столетия геноцидом украинского народа. Документ поддержали 507 депутатов, "против" проголосовали - 12, воздержались - 17.

Принятая резолюция выражает солидарность с народом Украины и чтит память миллионов погибших в результате целенаправленных действий сталинского режима по организации искусственного голода.

"Европейский парламент… признает Голодомор, искусственный голод 1932-1933 годов в Украине, вызванный умышленными действиями советского режима, геноцидом против народа Украины; решительно осуждает такие действия тоталитарного советского режима, которые привели к смерти миллионов украинского и существенно подорвали основы ", - говорится в сообщении.

Кроме того, европейские парламентарии осудили действия России, которая продолжает агрессивную войну против Украины, нарушает территориальную целостность, суверенитет, стремится ликвидировать как государство, разворовывает зерновые хранилища и препятствует экспорту.

Принятую резолюцию передадут Верховной Раде, президенту, правительству Украины, главе дипломатии ЕС, Европейскому совету и комиссии, странам-членам, ООН, ОБСЕ, а также российскому президенту, правительству и парламенту.

Напомним, Сенат Чехии вчера проголосовал за признание Голодомора геноцидом украинцев.

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