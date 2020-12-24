Європарламент не встигне до кінця року розглянути торгову угоду Британії та ЄС

Європейський парламент не встигне до кінця 2020 року розглянути та схвалити торгову угоду між Британією та Європейським союзом. Тобто після завершення перехідного періоду Сполучене Королівство буде без угоди.

Про це заявив президент Європарламенту Давид Сассолі.

Як зазначив Сассолі, 1 січня 2021 року до Британії перестане застосовуватися закон ЄС, але уряд Сполученого Королівства не захотів більш плавного переходу. Для цього парламенту Британії потрібно продовжити крайній термін для досягнення угоди.

"Європарламент шкодує, що тривалість переговорів та ухвалення угоди в останній момент не дозволяють провести належну парламентську перевірку до кінця року. Парламент продовжить свою роботу в відповідних комітетах і на пленарних засіданнях, перш ніж вирішувати, чи підтримати угоду в новому році", - сказав Сассолі.

Нагадаємо, сьогодні Британія та ЄС досягли згоди щодо торгової угоди щодо Brexit. Сторони домовилися зберегти безвізовий режим та не запроваджувати квоти й тарифи в торговельній сфері.

Як писало РБК-Україна, Джонсон відмовився продовжувати переговори з ЄС у 2021 році, про що його просили представники правлячої Консервативної партії.