Европарламент одобрил соглашение об импорте продовольствия из Украины с ограничениями

Европейский парламент одобрил продление на год беспошлинной торговли украинской сельскохозяйственной продукцией, одновременно введя новые ограничения на уровень импорта, чтобы успокоить протестующих фермеров ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Документ был одобрен 428 голосами, 131 против при 44 воздержавшихся. Продление теперь будет применяться с 6 июня.
По словам дипломатов ЕС, ограничения означают, что Украина получит от экспорта в ЕС на 331 млн евро меньше, чем в 2023 году.
То, что могло быть рутинным продлением, первоначально предложенным в январе, превратилось в затяжные дебаты о новых ограничениях, поскольку протесты фермеров ЕС нарастали, особенно в Польше.
Первоначальное предложение Европейской комиссии предусматривало, что тарифы должны вступить в силу на птицу, яйца и сахар, если импорт превысит средний уровень 2022 и 2023 годов.
Законодатели ЕС добавили в список овес, крупу, кукурузу и мед, а Франция и Польша настаивали на том, чтобы расчетный период включал в себя 2021 год, год перед вторжением России, когда импорт был ниже из-за пошлин.
В итоге был найден компромисс, включающий только вторую половину 2021 года.
Это будет последний пересмотр. ЕС и Украина намерены заключить долгосрочное соглашение с июня 2025 года.
Напомним, в марте заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Украина готова принять новые ограничения на свою торговлю с ЕС, чтобы разрядить острый политический спор с Польшей
Качка заявил, что Киев поддерживает новые меры, предложенные Брюсселем: ввести ограничения на импорт яиц, птицы и сахара с июня и позволить отдельным странам закрыть свои рынки для украинского зерна, за исключением дальнейшего транзита в другие страны.
Он признал, что производство сахара в Украине выросло до 500 тысяч тонн в период с 2022 по прошлый год, отметив, что это вызвало проблемы в Европе.