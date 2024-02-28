Европарламент одобрил передачу Украине 50 млрд евро, а ВСУ сбили 2 Су-34: новости за 27 февраля

Европарламент проголосовал за предоставление Украине 50 миллиардов евро помощи Украине. А украинские военные сбили два самолета Су-34.

пВойна России против Украины: последние новости

Войска РФ в ночь на 27 февраля атаковали Украину баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, ракетами Х-59, одной Х-31П и 13 "Шахедами". Воздушные силы рассказали о сбитых целях.

Нидерланды и Франция поддержали план закупки боеприпасов за пределами Европы, чтобы поскорее доставить крайне необходимую военную технику в Украину.

Британская разведка назвала последствия ликвидации второго российского самолета А-50. Как говорится в строительстве, российские ВВС смогут компенсировать потерю А-50, поскольку у них осталось еще семь таких бортов.

Кабмин утвердил изображение торговой марки "Сделано в Украине"

Кабинет министров утвердил постановление о продвижении товаров украинского производства. Все предприятия могут использовать торговую марку "Сделано в Украине" бесплатно.

В Молдове возразили пролет дронов РФ во время атаки ночью: что говорят в Воздушных силах

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что в Украине зафиксировали пролет вражеского "Шахеда" через Молдову во время массированной атаки в ночь на 27 февраля. Но заметил, что в этом случае нет сенсации, ведь подобное происходит не в первый раз.

"Это же было уже и не раз. Я даже не вижу особой сенсационности в этой новости, пролетающих через Молдову или Приднестровье, анклав российский, и крылатые ракеты и "Шахеды". Ну и на этот раз безусловно был зафиксирован такой пролет радиолокационными системами ", – сказал он.

ВСУ сбили Су-34 на Восточном направлении

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

"Раньше российским пилотам удалось увернуться от наших ракет, но так будет не всегда! Поэтому советую оккупантам перед каждым вылетом на всякий случай увидеться с родными. Ведь кто его знает, повезет или нет в этот раз", - добавил Олещук.

ВСУ сбили второй вражеский Су-34

"Около 14:00 отработали по очередному Су-34. Направление – то же (восточное – ред.)! Цель – неизменна!" – написал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Генерал отметил, что при таких потерях боевой и специальной авиации россияне должны задуматься и по крайней мере на время прекратить "авиационные мясные штурмы".

Европарламент проголосовал за предоставление Украине 50 млрд евро помощи

За соответствующее решение проголосовали 536 евродепутатов, а 40 – против.

Глава Европарламента Роберта Метсола поздравила позитивное голосование по программе финансовой поддержки Украины.

"Когда это наибольшее значение, Европа стоит на защите интересов", - написала она, отметив, что ЕП также утвердил пересмотр долгосрочного бюджета для стран Евросоюза и новые инвестиции в критические технологии.

Правительство ввело электронную очередь на границе для легковых авто через "Действие"

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок экспериментального проекта "Электронная очередь пересечения границы" (система онлайн-бронирования места в очереди для пересечения границы).

Теперь, кроме грузовиков и автобусов, очередь будет действовать и для легковых автомобилей.

Украинские войска отошли от сел Степное и Северное под Авдеевкой

Об этом сообщил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

"На Авдеевском направлении наши подразделения совершили отход от небольших сел - Северное и Степное", - сказал он.

По его словам, в этих населенных пунктах на двоих до войны вместе было до 100 жителей.

В Сумской области погибли двое полицейских в результате повторного удара РФ по ферме

Стражи порядка прибыли на место, чтобы задокументировать предварительный удар захватчиков.

"В это время враг ударил снова. Прицельно артиллерией по правоохранителям", - сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Туск допустил расширение запрета на импорт в Польшу из Украины и назвал условие

"Мы обсуждаем возможность распространения эмбарго на другие продукты, если ЕС не найдет более эффективного способа оградить польский и европейский рынки", - заявил глава польского правительства Дональд Туск.

Уничтожение российского А-50: появились спутниковые снимки места падения самолета

Снимки сделаны над хутором Трудовая Армения Краснодарского края РФ. Там упал российский самолет А-50.

На спутниковых снимках видны следы пожара, охватившего площадь примерно в 4500 квадратных метров.