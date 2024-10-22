Европарламент одобрил кредит на 35 миллиардов евро для Украины

За инициативу проголосовали 518 депутатов, 56 выступили против, 61 - воздержался.

Этот кредит является частью макрофинансовой помощи (MFA), которую ЕС предоставляет в рамках договоренности G7, заключенной в июне этого года. В целом пакет G7 предусматривает до 50 миллиардов долларов финансовой поддержки для Украины. Окончательная сумма от ЕС может быть меньше, в зависимости от объема кредитов, предоставленных другими странами G7.

Механизм сотрудничества с Украиной по кредитам обеспечит использование будущих доходов от замороженных активов Центрального банка России, которые находятся в ЕС, для погашения кредита. Эти средства будут направлены на обслуживание и погашение кредитов ЕС и других партнеров G7. Киев сможет использовать полученные от ЕС средства по собственному усмотрению.

Кредит будет предоставлен до конца 2025 года. Однако его получение будет зависеть от выполнения Украиной обязательств по поддержке демократических механизмов, прав человека и условий, которые будут прописаны в меморандуме о взаимопонимании.

После одобрения Европарламентом, регулирование будет принято Советом ЕС и вступит в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС.

Обновлено 13:51

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что это важный вклад ЕС в пределах 50 млрд долларов кредита G7 с использованием доходов от замороженных российских активов, который поможет покрыть неотложные финансовые потребности Украины.