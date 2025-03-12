Европарламент против любых попыток заставить Украину капитулировать ради мирного соглашения

В резолюции, принятой 12 марта, Европарламент заявил, что ЕС является главным стратегическим союзником Украины и должен помогать ей в отстаивании права на самооборону.

Евродепутаты приветствовали предложение о 30-дневном перемирии. Они ожидают, что Россия согласится на него и прекратит все атаки на украинское гражданское население, инфраструктуру и территорию.

Поддержка Украины и усиление ее обороны

В резолюции говорится о том, что ЕС и его государства-члены сейчас стали главными стратегическими союзниками Киева и должны сохранять свою роль крупнейшего донора. Поэтому для поддержки права Украины на самооборону страны Евросоюза должны существенно увеличить свою помощь Украине.

Кроме того, Европарламент призвал ЕС способствовать обеспечению надежных гарантий безопасности для Украины, чтобы сдержать дальнейшую агрессию РФ.

"Киев должен получить возможность отказаться от поспешных соглашений, которые могут ослабить его безопасность в средне- и долгосрочной перспективе и подвергнуть его и другие европейские страны риску новой российской агрессии. Евродепутаты категорически выступают против любых попыток заставить украинское руководство капитулировать ради заключения так называемого мирного соглашения", - отмечается в резолюции.

Депутаты Европарламента также отметили, что переговоры по европейской безопасности невозможны без участия ЕС. В связи с этим они приветствуют создание "коалиции желающих" для потенциального европейского контроля за выполнением будущего мирного соглашения.

Резолюцию приняли 442 голосами "за", 98 - "против" и 126 воздержались.