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Європарламент закликав РФ припинити "залякування" і військове нарощування на кордоні з Україною

Автор: Инна Собора

У Європарламенті відреагували на стягання російських військ до кордону з Україною. Росію закликали припинити залякування і військове нарощування біля кордону.

Про це йдеться в спільній заяві членів Європарламенту.

Європейські політики заявили, що спостерігають за ситуацією на сході України "з великою тривогою".

"Ми закликаємо Росію вжити невідкладних заходів з метою зменшення напруженості, припинивши військове нарощування в Україні та поблизу її кордонів, а також збройні провокації та залякування", - йдеться в документі.

Також члени Європарламента звернулися до міжнародного співтовариства і лідерів демократичних країн із закликом висловити їх заклопотаність і різке несхвалення дій російської влади.

"Ми продовжимо уважно стежити за ситуацією на сході України з метою деескалації напруженості, щоб в кінцевому підсумку відновити територіальну цілісність України", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, кілька днів тому головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. Росія готується до військових навчань в Брянську і окупованому Криму.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський обговорив ситуацію на українському кордоні з президентом США Джо Байденом. Байден заявив про підтримку України.

Також Зеленський заявляв, що Україна спробує вирішити конфлікт дипломатичним шляхом. Британія та Німеччина вже заявили, що стежать за ситуацією.

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Новини України граница с РФэскалацияЄвропарламент
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