Європарламент закликав відключити Білорусь від SWIFT і заборонити брати участь в Олімпіаді

Європарламент закликав Раду ЄС ввести нові санкції проти Білорусі. Вони передбачають відключення Білорусі від SWIFT, а також заборону на участь в Олімпіаді в Токіо.
Про це повідомляє "Наша Ніва".
"Закликаємо Раду ЄС якомога швидше розширити список осіб і організацій, на які поширюються санкції ЄС, включивши туди відповідальних за перехоплення і примусову посадку рейсу Ryanair, а також за затримання Романа Протасевича і Софії Сапеги", - йдеться в проекті резолюції, присвяченій ситуації з екстреною посадкою літака Ryanair
Також у документі закликали:
Раніше повідомлялося, що економічні санкції Євросоюзу проти Білорусі можуть схвалити 21 червня.
Нагадаємо, раніше Жозеп Боррель припустив, що в рамках нового пакету санкцій проти влади Білорусі Євросоюз може накласти заборону на експорт калію і транзит газу.