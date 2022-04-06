Зеленський: потрібно обірвати потік грошей, які РФ отримує за нафту і витрачає на ракети

Президент України Володимир Зеленський закликав Ірландію переконати партнерів у ЄС щодо жорстких санкцій проти Росії. Глава держави підкреслив, що потрібно перекрити потік грошей, які Москва отримує від нафти, а потім витрачає на ракети і бомби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського до парламенту Ірландії.

Зеленський зазначив, що потрібні санкції, які реально зупинять військову машину Росії. За його словами, необхідно повністю зупинити торгівлю з Москвою і заблокувати зв'язки російських банків зі світовою фінансовою системою.

"Треба обірвати потік грошей, які російський бюджет отримує за нафту і витрачає на ракети, бомби, артилерійські обстріли", - закликав Зеленський.

Він підкреслив, що в світі вже давно розроблені відповідні механізми і глави держав знають, що потрібно робити. За його словами, сьогодні єдина перешкода на введенні жорстких санкцій проти Росії - відсутність принциповості у окремих лідерів.

"Політичних лідерів, бізнес-лідерів, які досі думають, що війна і військові злочини - це не так страшно, як фінансовий збиток. Я впевнений, що лідерство Ірландії може змінити це", - підсумував Зеленський.