Європарламент підтримав створення трибуналу, який судитиме Росію за воєнні злочини

Країни-члени Європарламенту підтримали резолюцію щодо створення трибуналу для воєнних злочинів Росії проти України. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав відповідне рішення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Кулеби.

"Висловлюємо подяку членам Європарламенту, які підтримали резолюцію, яка закликає ЄС підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та надати йому необхідні ресурси та підтримку. Водночас ми притягнемо російське керівництво до відповідальності", - пише міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами голови МЗС Британії Ліз Трасс, її країна відкрита для ідеї щодо створення міжнародного кримінального трибуналу для Росії.

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