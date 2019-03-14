Європарламент підтримав створення режиму санкцій за порушення прав людини

Новий режим повинен передбачати введення заборони на видачу віз і заморожування активів осіб

Европарламент поддержал резолюцию, призывающую Совет ЕС создать режим санкций в отношении лиц, которые нарушают права человека. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Европарламента.

Новый режим должен будет предусматривать введение запрета на выдачу виз и замораживание активов лиц, которые причастны к грубым нарушениям прав человека.

"Европарламент решительно осуждает все нарушения прав человека во всем мире. Европарламент призывает совет оперативно создать автономный, гибкий и реагирующий режим санкций в рамках всего ЕС, который позволял бы применять санкции против любых отдельных лиц, государственных и негосударственных субъектов и других субъектов, ответственных за серьезные нарушения прав человека или причастных к ним", - говорится в резолюции.

Депутаты выступили с предложением, чтобы санкционный режим ЕС против нарушений прав человека "символично носил имя Сергея Магнитского". Они также приветствовали создание подобных законов против нарушителей прав человека в ряде стран и призвали "другие государства разработать аналогичные документы".

Напомним, что сейчас в российских тюрьмах находятся около 70 украинских политзаключенных. В частности, Олег Сенцов, Владимир Балух, Александр Кольченко. Адвокаты политзаключенных неоднократно заявляли, что РФ нарушает права человека в Крыму, где часть украинцев и была незаконно задержана.