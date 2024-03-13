Европарламент поддержал продление торговых льгот для Украины, но есть ограничения

Евродепутаты 347 голосами "за", 117 "против" и 99 "воздержавшихся" поддержали внесение изменений в предложение Еврокомиссии по приостановке ввозных пошлин и квот на украинский сельскохозяйственный экспорт в ЕС еще на год - до 5 июня 2025 года.

Таким образом, предложение возвращается в профильный комитет Европарламента, который на прошлой неделе уже поддержал аналогичное решение, чтобы он начал переговоры о внесении изменений в предложение Еврокомиссии с Советом ЕС.

Напомним, ранее комитет Европарламента предложил продлить торговые льготы для Украины, но с рядом ограничений.

В частности, предусмотрено чрезвычайное ограничение для особо чувствительной сельскохозяйственной продукции, а именно мяса птицы, яиц и сахара.

Таким образом, если импорт этих продуктов превысит средние объемы 2022 и 2023 годов, тарифы будут введены снова.

В свою очередь заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что предложение комитета по вопросам международной торговли Европарламента по продлению льготных условий торговли с Украиной является ожидаемым и приемлемым для нашей страны.

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