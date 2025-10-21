Европарламент обновил правила относительно водительских удостоверениий: что изменится на дорогах ЕС

Экзамен для водителей теперь будет включать знания о "мертвых зонах", системах помощи водителю, безопасном открывании дверей и рисках отвлечения из-за телефона. Особое внимание уделяется безопасности пешеходов, детей и велосипедистов.

Водительские удостоверения для авто и мотоциклов действительны 15 лет (можно сократить до 10 лет), для грузовиков и автобусов - 5 лет. Для водителей старше 65 лет страны могут вводить более частые медосмотры.

Впервые вводится испытательный период не менее двух лет для новичков с более строгими правилами относительно алкоголя и ремней безопасности. 17-летние смогут получить права категории B, но ездить будут только с опытным водителем. 18-летние будут иметь доступ к правам на грузовик, а 21-летние - на автобус при наличии сертификата профессиональной компетентности.

Новые правила предусматривают постепенный переход на цифровые водительские удостоверения, но физический документ сохраняется как право водителя.

Они вступят в силу на 20-й день после публикации в Официальном журнале ЕС, а страны-члены будут иметь три года для адаптации национального законодательства и еще один год для подготовки внедрения.