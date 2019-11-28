Європарламент оголосив кліматичний надзвичайний стан

Європейський парламент у четвер, 28 листопада, оголосив кліматичний надзвичайний стан в Європейському союзі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

За відповідну резолюцію проголосували 429 євродепутатів, 225 висловились проти.

Європарламент закликав Європейську комісію та держави-члени ЄС вживати більше заходів для захисту клімату.

Під час обговорення проекту резолюції консервативні депутати, зокрема, з Німеччини критикували вживання словосполучення "надзвичайний стан". Утім, їхня пропозиція використати формулювання "невідкладна необхідність захисту клімату" не була підтримана більшістю.

Як зазначається, у Європі понад тисяча адміністративних одиниць оголосили "кліматичний надзвичайний стан", зважаючи на наслідки змін клімату, і таким чином закріпили захист довкілля як пріоритет для роботи місцевих органів влади.

Так, у вересні 2019 року відповідне рішення ухвалив парламент Австрії. В Німеччині такі рішення ухвалені владою 43 міст. У цьому році до цього руху долучились також міста Ірландії, Португалії та Франції.

У світі першими кліматичний надзвичайний стан оголосили міста в Австралії у 2016 році, США у 2017 році та Канаді у минулому році.

Відзначимо, з 2 до 13 грудня у столиці Іспанії Мадриді відбудеться Кліматична конференція ООН.

Нагадаємо, 9 листопада у Франції набув чинності закон про енергетику та клімат, яким було оголошено екологічний та кліматичний надзвичайний стан. Французька влада до 2030 року повинна зменшити використання викопного пального на 40%, а також до 2022 року закрити всі вугільні електростанції країни.

Крім того, США офіційно оголосили про початок процедури виходу з Паризької кліматичної угоди. Однак США продовжать займатися дослідженнями в області зеленої енергетики і користуватися поновлюваними джерелами енергії.