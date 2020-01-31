Європарламент пояснив зміни в роботі після Brexit

Після виходу Великобританії зі складу Європейського союзу (Brexit) 31 січня Європейська комісія змінить структуру роботи. Про це повідомляє прес-служба Европарламента.

Наголошується, що у зв'язку з виходом Британії, чисельність Європарламенту скоротиться з 751 депутата до 705 місць. При цьому 27 місць з 76, які належали британським євродепутатам, будуть розподілені між іншими членами Європарламенту. Решта 46 крісел залишаться в резерві для майбутніх розширень Євросоюзу.

"Всі 27 членів Європарламенту, які вступлять на посаду 1 лютого 2020 року, були обрані на європейських виборах у травні 2019 року. У відповідності з законом про вибори 1976 року, держави-члени повинні повідомити Європейський парламент про імена нових членів Європарламенту, займають свої місця, перш ніж їх мандати можуть офіційно початися", - зазначили в Європарламенті.

Також зміни стосуватимуться комітетів та підкомітетів, у зв'язку з виходом британських депутатів.

Крім цього у Європарламенті зазначили, що з 1 лютого до 31 грудня починається перехідний період між Великобританією і ЄС. Перехідний період може бути продовжений один раз на один-два роки, але рішення про це має бути прийняте Об'єднаним комітетом ЄС-Великобританія до 1 липня.

Нагадаємо, 30 січня Рада Європейського союзу затвердила в письмовому вигляді угоду про вихід Великобританії зі складу ЄС, остаточно завершивши процес ратифікації угоди зі свого боку.