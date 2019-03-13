Європарламент назвав РФ головним джерелом дезінформації

Інші країни, від яких виходить така загроза, - Китай, Іран і Північна Корея

Еврпарламент принял резолюцию, в которой содержатся рекомендации для Совета ЕС и верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини по противодействию пропаганде, в частности со стороны России. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу европейского парламента.

В частности, странам ЕС рекомендуется разработать адресные санкции за организацию и проведение кампаний по дезинформации и повысить осведомленность о тех из них, которые проводит Россия, так как она является основным источником дезинформации в Европе. Другие страны, от которых исходит подобная угроза, - Китай, Иран и Северная Корея.

Депутаты призывают рассмотреть вопрос о разработке правовой базы для борьбы с гибридными угрозами. В резолюции говорится о правовой базе, которая будет регулировать обязательства ​социальных сетей, операторов систем мгновенных сообщений и поисковиков. Тех, которые не могут быстро удалить fake news, распространяемые через их сервисы, будут привлекать к ответственности.

Кроме того, члены ЕП решительно осудили страны, которые пытаются влиять на результаты выборов в других государствах. Странам ЕС предлагается внести поправки в избирательное законодательство, которые позволят им активно бороться с кампаниями по дезинформации и кибератаками, целью которых является влияние на исход выборов.

Напомним, Европейский парламент одобрил резолюцию о состоянии политических отношений ЕС-Россия, в которой говорится, что Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 года нуждается в пересмотре.