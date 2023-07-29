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Европарламент в следующем году увеличит количество депутатов

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Суббота 29 июля 2023 05:27
Европарламент в следующем году увеличит количество депутатов Фото: в Европарламенте вырастет количество депутатов (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Представители стран-членов Европейского Союза предварительно согласовали увеличение числа депутатов Европарламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Дополнительные 15 евродепутатов займут свои места в Европейском парламенте после перевыборов в следующем году. Изменения, все еще требующие официального юридического одобрения Европейского совета и самого парламента, позволят увеличить количество мест с 705 до 720.

Больше всего выиграют от этого решения Франция, Испания и Нидерланды, поскольку каждая из этих стран получит по два дополнительных мандата в Европарламенте.

Места распределяются в соответствии с расчетом, который учитывает изменения численности населения, но несколько превышает наименьшие страны-члены ЕС.

Реформация и расширение ЕС

В пятницу, 30 июня, на полях саммита в Брюсселе группа из 10 лидеров Европейского Союза неофициально встретилась для обсуждения путей расширения ЕС.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что невозможно представить Евросоюз без Украины, Молдовы и Западных Балкан. Она добавила, что ЕС должен сейчас думать, каков будет европейский блок, когда эти страны станут его частью.

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