Европа не будет знать войны, если союзники ускорят вступление Украины в НАТО, - Кулеба
Европа не будет знать войны, если союзники Украины ускорят вступление нашей страны в НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
"Бурные дискуссии накануне Вильнюса - вокруг формулировок по Украине. На самом же деле ключевой вопрос состоит в том, будет ли Европа местом, которое не знает войны?", - написал Кулеба.
По его словам, "если некоторые друзья продолжат рассматривать членство Украины в НАТО через призму России - как проблему - не будет".
"Европа не будет знать войны, если союзники будут рассматривать силу Украины как возможность и ускорят наше вступление (в НАТО, - ред.)", - подчеркнул министр.
Вступление Украины в НАТО
Напомним, во время полномасштабного российского вторжения Украина подала официальную заявку на вступление в НАТО. Члены Альянса и генсек Йенс Столтенберг неоднократно отмечали, что Украина не присоединится к НАТО, пока идет война.
Однако Украина хочет получить сигнал о поддержке вступления в НАТО после окончания войны уже на саммите Альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.
Президент Владимир Зеленский считает, что государству нужно получить четкие гарантии вступления в Альянс, после чего российский диктатор Владимир Путин еще более ослабнет и вынужден будет договариваться с Западом.
К тому же, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что на саммите партнеры примут решение о сближении Украины с Альянсом.
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